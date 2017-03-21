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Gaziantep'te 50 kilo esrar ele geçirildi

Gaziantep'te polisin şüphelenerek durdurduğu ve 50 kilo esrar ele geçirdiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

21.03.2017 - 14:17
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Narkotim Büro Amirliği ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak uyuşturucu araması yaptı.

50 KİLO ESRAR BULUNDU

Polisin, şüphelenerek durdurduğu plakası açıklanmayan A.A.Y. yönetimindeki otomobilin bagajı ve arka koltuklarının altına gizlenmiş poşetlerde 50 kilo esrar bulundu.

Gaziantep'te 50 kilo esrar ele geçirildi

Esrara el koyan polisin gözaltına alarak sorguladığı A.A.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından; 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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