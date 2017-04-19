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Gaziantep'te 7 PKK'lı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, 13 kişiden 7'sinin tutuklandığı bildirildi.

19.04.2017 - 12:52
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme, bomba imha uzmanlarının katılımı ve insansız hava aracı desteğiyle 12 Nisan'da il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

DBP il yöneticisi ile 2 öğretmenin de aralarında bulunduğu 13 kişiden 7'si tutuklandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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