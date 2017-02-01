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Gaziantep'te 8 askere FETÖ kelepçesi

Gaziantep'te yürütülen FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 8 askerin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

01.02.2017 - 10:16
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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli aralarında binbaşı, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 9 asker gözaltına alındı.

'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve ayrıca bu örgüte üyelik' suçlarından, emniyette sorgulanan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ SERBEST KALDI, 8'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8'i ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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