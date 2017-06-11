Gaziantep'te amonyum nitrat yüklü tankerde yangın

Şanlıurfa yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen amonyum nitrat yüklü tanker, gece saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 35'inci kilometresinde alev aldı.

Sürücü, yolun sağına yanaşıp, çekiciyi tankerden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tankerdeki yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda, uzun kuyruklar oluştu. Tankerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.