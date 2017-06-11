taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.943
USD
3,5370
EURO
3,9611
ALTIN
144,04
PETR
48,2500

Gaziantep'te amonyum nitrat yüklü tankerde yangın

Nizip ilçesinde, hareket halindeyken alev alan amonyum nitrat yüklü tankerdeki yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

11.06.2017 - 02:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şanlıurfa yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen amonyum nitrat yüklü tanker, gece saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 35'inci kilometresinde alev aldı.

Gaziantep'te amonyum nitrat yüklü tankerde yangın

Sürücü, yolun sağına yanaşıp, çekiciyi tankerden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tankerdeki yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gaziantep'te amonyum nitrat yüklü tankerde yangın

Yangın nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda, uzun kuyruklar oluştu. Tankerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Muğla'da restoranda yangın
Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu restoran, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, bitişiğindeki restoranda büyük hasar oluştu.
Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı
Batman'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesinin konvoyunda yaşanan kazada teyzesi ve eniştesi yaralandı.
Yetim Vakfı İstanbul'da hizmete açıldı
Dünya genelinde yetim çocuklara yönelik yardım çalışmaları yapılmasını amaçlayan Yetim Vakfı törenle açıldı.
Elektrik direğine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Malatya'da elektrik direğine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

Başbakan Yıldırım'dan Katar krizi hakkında açıklama

22
Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

Antalya'da ormanı kundaklayan şüpheliyi esnaf yakaladı

6
Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

Selimiye Camisi'ne 'Üzerinde her canın hakkı var' mahyası

3
Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

Şehit öğretmenin teyzesi ile eniştesi kazada yaralandı

2
Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 10 yaralı

18
Çavuşoğlu: Katar'da oynanan oyunun farkındayız

Çavuşoğlu: Katar'da oynanan oyunun farkındayız

1
İran'da terör saldırılarının emrini veren kişi öldürüldü

İran'da terör saldırılarının emrini veren kişi öldürüldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM