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Gaziantep’te av tüfeği ile başından vurulan genç öldü

Gaziantep'te, 16 yaşındaki genci başından tüfekle vurup kaçan şüpheli aranıyor.

04.10.2017 - 09:32
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Gaziantep'te dün akşam iddiaya göre; parkta silah sesi duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler yerde kanlar içinde yatan İsmail Avcıgil'i gördü. Polislerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Avcıgil'i, ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Avcıgil yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep’te av tüfeği ile başından vurulan genç öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kurusıkıdan çevirme tabanca ile av tüfeğine ait boş fişek bulundu. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, tüfekle ateş ederek kaçan ve eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep’te av tüfeği ile başından vurulan genç öldü

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