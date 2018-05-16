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Gaziantep’te bin 700 litre kaçak motorin yakalandı

Gaziantep'te polisler bir tır garajına yaptıkları operasyonda bin 700 litre kaçak motorin yakaladılar. Olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı.

İHA | 16.05.2018 - 15:34..
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Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devletin uğrayacağı vergi kaybı ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Sanayi mahallesinde bulunan bir Tır garajına operasyon yapıldı.

BİN 700 LİTRE KAÇAK MOTORİN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, bin 700 litre kaçak motorin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Gaziantep’te bin 700 litre kaçak motorin yakalandı

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