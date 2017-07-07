Gaziantep'te binanın giriş katında patlama

Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Gazikent Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın girişinde saat 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Şiddetli patlama sesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis, çevredekileri uzaklaştırıp, binada oturanları tahliye etti. Patlamada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Patlamanın, binanın zemin katında koridora park edilen motosikletten kaynaklandığı sanılıyor.