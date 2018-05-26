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Gaziantep'te bir asker, kaza kurşunu ile şehit oldu

Nöbet sırasında bir askerin silahından çıkan kaza kurşunu, er Adem Yılmaz'ı şehit etti.

İHA | 26.05.2018 - 02:15..
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Kahramanmaraş’ta bulunan 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı yardımcı alay komutanlığı meydana gelen olayda, Kütahya Tavşanlı İlçesi nüfusuna kayıtlı asker 20 yaşındaki Adem Yılmaz, nöbet sırasında yanında bulunan arkadaşının silahından henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan kurşun ile vuruldu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan er Adem Yılmaz İslahiye Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehidin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te bir asker, kaza kurşunu ile şehit oldu

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