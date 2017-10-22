Gaziantep'te bir camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinde yeni haftada batı bölgelerinden başlamak üzere serin ve yağışlı hava etkili olacak.

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Türkiye'nin yarısını Ermenistan olarak gösterdiler

Almanya Ermeni Piskoposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin yarısını Ermenistan gibi gösteren bir harita gösterildi.