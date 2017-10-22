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Gaziantep'te bir camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Dervişapaşa Camisi'nde 17 yaşındaki Z.Ç.'nin bir çift ayakkabı çalması kameralar tarafından anbean görüntülendi.

22.10.2017 - 14:37
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Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ndeki, tarihi Dervişapaşa Camisi'nde 17 yaşındaki Z.Ç.'nin cemaatin namaz kıldığı sırada rafta duran ayakkabıyı çalması, güvenlik kameraları ile görüntülendi.

Gaziantep'te bir camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

BİR ÇİFT AYAKKABIYI POŞETE KOYUP ÇALDI

Kent merkezindeki tarihi Dervişpaşa Camii'ne akşam namazı kılındığı sırada gelen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Z.Ç., raftaki bir çift ayakkabıyı poşete koyup çaldı.

İsmi öğrenilemeyen kişinin namaz sonrası ayakkabısının bulamaması üzerine imam İsmail Karataş, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Gaziantep'te bir camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Kamera kayıtlarında, Z.Ç.'nin rafta duran ayakkabıyı poşet koyup çaldığı belirlendi. Kayıtlardan kimliğe belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen 17 yaşındaki Z.Ç., gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT ETTİLER

İsmail Karataş, ayakkabı hırsızlıklarının artmasıyla camiye güvenlik kameraları yerleştirdiklerini belirterek, "Akşam namazında ayakkabı hırsızlığı bilgisi ulaşınca, güvenlik kameralarını izleyip hırsızı tespit ettik" dedi.

Gaziantep'te bir camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Gaziantep'te bir camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

Gaziantep'te bir camideki ayakkabı hırsızlığı kamerada

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