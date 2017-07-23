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Gaziantep'te bir çocuk kuzenini tabancayla vurdu

Gaziantep'te tabancayla oynayan bir çocuk tabancanın ateş almasıyla kuzeninin ölümüne neden oldu.

23.07.2017 - 11:03
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Gaziantep'te evde eline geçirdiği tabancayla oynayan 11 yaşındaki S.K., şakalaşırken kazayla tetiğe dokununca, down sendromlu kuzeni 15 yaşındaki Hasan Görbil'in ölümüne neden oldu.

TABANCAYLA ŞAKALAŞTILAR

Olay, dün gece Zülfikar Mahallesi’nde meydana geldi. S.K., evlerine gittiği down sendromlu kuzeni Hasan Görbil ile odada oynarken, eline geçirdiği kime ait olduğu henüz bilinmeyen tabancayla şakalaşmaya başladı.

TABANCA ATEŞ ALDI

iddiaya göre S.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tabancanın ateş almasıyla, çıkan kurşun Hasan Görbil'in başına isabet etti. Eve çağırılan sağlık görevlileri kanlar içerisinde yerde bulunan down sendromlu çocuğun öldüğünü belirledi. Hasan Görbil'in cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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