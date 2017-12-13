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Gaziantep'te bir eve kalaşnikof tüfekle saldırı: 1 ölü

Gece geç saatlerde Gaziantep'in Vatan Mahallesi'nde Fehmi Amaç'ın evine kalaşnikof tüfekle ateş açıldı.

DHA | 13.12.2017 - 03:13..
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Gaziantep'te kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bir eve kalaşnikof tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında evde olan 27 yaşındaki Fehmi Amaç yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te bir eve kalaşnikof tüfekle saldırı: 1 ölü

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Silahlı saldırganlar, kalaşnikof tüfekle Fehmi Amaç'ın evine ateş açıp kaçtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Fehmi Amaç, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 3 çocuk babası Amaç, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Gaziantep'te bir eve kalaşnikof tüfekle saldırı: 1 ölü VİDEO

Gaziantep'te bir eve kalaşnikof tüfekle saldırı: 1 ölü

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerindeki boş fişekleri toplayan polis, inceleme yaptı. Saldırının düzenlendiği evdeki güvenlik kamera kayıtlarının bulunduğu hard disk de ekipler tarafından sökülmüş halde sokakta bulundu. Saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te bir eve kalaşnikof tüfekle saldırı: 1 ölü

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