Gaziantep'te bir gün

Şehri ziyaret eden Yunus Emre Akkor, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Gaziantep'i anlattı: Gaziantep’e gitmek için sayısız neden olsa da son zamanlarda gastronomi odaklı kısa süreli geziler hayli revaçta.

İstanbul’da yaşayan bir şef olarak şehir dışından gelen günübirlik ziyaretçiler arasına karışıyor gibi dursam da bu topraklarda büyüdüm ben. Bu sebeple, her Gaziantep bileti aldığımda, okul yıllarımdaki karne gününün sevinci gelir aklıma.

Öyle uzun uzadıya bir hazırlık gerektirmez Gaziantep seyahati, çabucak havalimanına doğru yola çıkmış bulurum kendimi. Cam kenarına oturmak bu seyahatte çok önemlidir benim için. Alçalmaya başladıkça, penceremden önce Gavurdağları'nı, sonrasında Gaziantep'in geleneksel bağ evlerini ve fıstık ağaçlarını gördükçe daha bir heyecanlanırım.

500 ÇEŞİT YEMEK

Gaziantep; sanayisi, gelişimi, tarihî önemi ve ticarî bolluğu ile ülkemizde öne çıkar. Damak lezzetinin ve geleneklerinin zenginliği ile de dünya mutfağında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çok zengin olduğu bilinen Gaziantep mutfağının 500 çeşit yemeğinin olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan ufak bir kısmıyla öne çıkan Gaziantep'e kısa bir süreliğine geliyorsanız ne yiyeceğiniz konusunda kararsız kalmak kaçınılmaz.

Sabah erkenden indiğim bu eşsiz gastronomi cennetinde her daim kahvaltım beyranla başlar. İstikamet Metanet Lokantası. Yetmiş yaşlarındaki ustası, kapının girişinde, beyranın ocağa girmeden önce ilik yağı, liflenmiş kuzu eti ve pirinçten oluşan tabaklarını tek tek ve özenle hazırlar. Sonra biraz yürüyerek Almacı Pazarı'na geçer, dünyanın ilk baklavacı dükkânlarından Güllüoğlu’nda alırım soluğu.

DÜKKANLAR KENDİNE HAS TARZA SAHİP

Arasına kaymak koyularak sarılmış, incecik tellerden yapılan burma kadayıfın boş tabağına "Ne ara yedim?" der gibi bakarsınız. Dükkânın kendine has tarzı ve tarihî dokusu o kadar özenle korunuyor ki iyi bir tatlı yapmak için ne büyük çaba harcandığına gözlerinizle şahit oluyorsunuz.