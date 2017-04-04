taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.430
USD
3,6449
EURO
3,8849
ALTIN
147,60
PETR
53,2900

Gaziantep'te bir gün

Gelenekselliğin gücünü çok kültürlü yapısıyla harmanlayan bu eşsiz şehirde leziz bir günün tadına doyamayacaksınız.

04.04.2017 - 14:26
  1. Haberler
  2. Seyahat

Şehri ziyaret eden Yunus Emre Akkor, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Gaziantep'i anlattı: Gaziantep’e gitmek için sayısız neden olsa da son zamanlarda gastronomi odaklı kısa süreli geziler hayli revaçta.

İstanbul’da yaşayan bir şef olarak şehir dışından gelen günübirlik ziyaretçiler arasına karışıyor gibi dursam da bu topraklarda büyüdüm ben. Bu sebeple, her Gaziantep bileti aldığımda, okul yıllarımdaki karne gününün sevinci gelir aklıma.

Gaziantep'te bir gün

Öyle uzun uzadıya bir hazırlık gerektirmez Gaziantep seyahati, çabucak havalimanına doğru yola çıkmış bulurum kendimi. Cam kenarına oturmak bu seyahatte çok önemlidir benim için. Alçalmaya başladıkça, penceremden önce Gavurdağları'nı, sonrasında Gaziantep'in geleneksel bağ evlerini ve fıstık ağaçlarını gördükçe daha bir heyecanlanırım.

500 ÇEŞİT YEMEK

Gaziantep; sanayisi, gelişimi, tarihî önemi ve ticarî bolluğu ile ülkemizde öne çıkar. Damak lezzetinin ve geleneklerinin zenginliği ile de dünya mutfağında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Çok zengin olduğu bilinen Gaziantep mutfağının 500 çeşit yemeğinin olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan ufak bir kısmıyla öne çıkan Gaziantep'e kısa bir süreliğine geliyorsanız ne yiyeceğiniz konusunda kararsız kalmak kaçınılmaz.

Gaziantep'te bir gün

Sabah erkenden indiğim bu eşsiz gastronomi cennetinde her daim kahvaltım beyranla başlar. İstikamet Metanet Lokantası. Yetmiş yaşlarındaki ustası, kapının girişinde, beyranın ocağa girmeden önce ilik yağı, liflenmiş kuzu eti ve pirinçten oluşan tabaklarını tek tek ve özenle hazırlar. Sonra biraz yürüyerek Almacı Pazarı'na geçer, dünyanın ilk baklavacı dükkânlarından Güllüoğlu’nda alırım soluğu.

DÜKKANLAR KENDİNE HAS TARZA SAHİP

Arasına kaymak koyularak sarılmış, incecik tellerden yapılan burma kadayıfın boş tabağına "Ne ara yedim?" der gibi bakarsınız. Dükkânın kendine has tarzı ve tarihî dokusu o kadar özenle korunuyor ki iyi bir tatlı yapmak için ne büyük çaba harcandığına gözlerinizle şahit oluyorsunuz.

Gaziantep'te bir gün

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

652
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

383
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

101
Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

Referanduma 12 gün kala 3 büyükşehir anketi

102
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

213
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

116
Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

39