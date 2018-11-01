Gaziantep'te bir terörist yakalandı

Yurdun dört bir yanında teröre karşı net duruş gösteriliyor. Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonel faaliyetler ile etröristler bir bir yakalanmaya devam ediyor. Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK mensubu terörist ele geçirildi.

CANLI BOMBA EĞİTİMİ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki terör örgütü YPG/PKK kampında "canlı bomba" eğitimi aldığı belirlenen H.M'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı.

Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden jandarma ekipleri, düzenlenen operasyonla H.M'yi gözaltına aldı.

H.M'nin Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.