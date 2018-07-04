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Gaziantep'te çocuk tacizcisine dayak

Gaziantep'te 2 çocuğu taciz ettiği ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından dövüldü.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 15:58..
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Gaziantep'te sapık olduğu ileri sürülen bir şahıs, mahalleli tarafından evire çevire dövüldü. Çocukları taciz ettiği ve cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden adama dayak atıldı.

Gaziantep'te çocuk tacizcisine dayak

MAHALLE DAYAĞI

Gaziantep'in Konak Mahallesinde 2 çocuğu taciz ederken yakalandığı ileri sürülen bir şahıs, mahallelinin hışmına uğradı. Köşeye sıkıştırılan şahıs, bir kadın ve erkekler tarafından tokat ve yumruklarla darp edildi. Görüntülerde çocukların kendisini taciz ettiğini savunan şahsın, daha sonra polise teslim edildiği iddia edildi.

Sosyal medyaya da yüklenen görüntüler kullanıcıların yoğun paylaşım ve yorumlarına da neden oldu.

Gaziantep'te çocuk tacizcisine dayak VİDEO


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