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Gaziantep'te dağlık alanda erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te bir kişi, dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

27.01.2017 - 01:24
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Olay, Şahinbey ilçesi, Yeşilkent Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, dağlık alanda yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Kurtuluş Mahallesi kırsalında araştırma başlattı. İddiaya göre bir süre sonra yerde hareketsiz yatan bir şahıs gören ekipler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri erkek şahsın öldüğünü tespit etti.

Olay yerine çağrılan cinayet büro ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri Sabri Bül (51) olduğu öğrenilen şahsın, karnından av tüfeği ile vurulduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan olay yerine yakın bölgede bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyen polis ekipleri, bir aracın plakasından yola çıkarak 4 şahsı olayda kullanıldığı düşünülen bir av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep'te dağlık alanda erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te dağlık alanda erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te dağlık alanda erkek cesedi bulundu

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