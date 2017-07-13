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Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar hız kesmeden devam etmekte.

13.07.2017 - 20:11
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın kentte olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

İHA DESTEKLİ  OPERASYON

15 Temmuz darbe girişinin yıl dönümü etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları bilgisine ulaşan ekipler, sahte kimliklerle kentte bulunan şahısların adreslerine insansız hava aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gaziantep'te DEAŞ operasyonu

18 GÖZALTI

8'i Suriye, 1'i Irak vatandaşı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında kurusıkı tabanca, dürbün, sahte plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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