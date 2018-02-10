Gaziantep'te dere yatağına düşen çocuk hayatını kaybetti

Chicago'da perşembe akşamı başlayan kar yağışı saatler içinde kentteki kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

1 İsrail ordusu göstericilere saldırdı: 97 yaralı İsrail işgali atlındaki Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere gerçek mermiyle müdahale edildi. İsrail ordusunun katliamında, 97 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

2 Şehit babası Afrin için başvuruda bulunmuş Hakkari'de şehit olan İlker Ağçay'ın babasının Afrin'e gitmek için bir süre önce başvuru yaptığı öğrenildi.

3 New York borsasında son iki yılın en sert yüzdelik düşüşü New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlamasına rağmen, haftalık bazda son iki yılın en sert yüzdelik düşüşünü gösterdi.

4 Bir kadın terörist etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde tespit edilen PKK’lılara tanklarla atış yapıldı. Tank atışı sonucu, bir kadın PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi.

5 Mehmetçiğe destek için sınıra gittiler Kırşehir’de şehit aileleri, gaziler ve gazeteciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır bölgesi operasyonuna destek vermek için Hatay’a hareket etti.

6 Doğu Guta'da 9 sivil öldürüldü Beşar Esad rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil öldü.