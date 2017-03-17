Gaziantep'te çobanlara eğitim veriliyor

İslahiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sürü yönetimi elemanı' kursuna katılanlara, 15 gün süreyle 120 saat teorik ve pratik eğitimi veriliyor. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere de çobanlık yapabileceklerine dair sertifika belgeleri veriliyor.

145 KİŞİYE BELGE VERİLDİ

İlçede 4 yıldan bu yana uygulanan eğitim kapsamında bu güne kadar 145 kişiye belge verilirken, yeni açılan kursa da 16 çoban adayı katıldı. Hava koşullarına bağlı olarak ağılda yemleme, mera alanlarında yönlendirme, hayvan sağlığı, sağım, ırk seçme, bakım, besleme, çoğaltabilme, hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme konularında çoban adaylarına eğitimleri verilirken broşürler dağıtılıyor.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde oluşturulan sınıfta kursiyerlere ilk dersi Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Müdürü Veteriner Hekim Ali Rıza Demirel verdi.





"TEORİK VE PRATİK EĞİTİM VERİLİYOR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yüksel Şahin, kursiyerleri donanımlı hale getirdiklerini belirterek, "İslahiye'de bugüne kadar 140 kursiyerimiz belge aldı. Kurslarımızda teorik ve pratik olarak eğitimlerin veriliyor. Kursiyerlerimize sahada karşılarına çıkacak sorunları ve baş edebilme yöntemleri anlatılıyor. Eğitimini tamamlayan kursiyerlerimiz daha modern ve bilinçli hayvancılık yapabilecek." dedi.