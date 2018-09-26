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Gaziantep'te doların turşusu kuruldu

Gaziantepli para koleksiyoncusu doların turşusunu kurarak dövizini bozdurmayanlara tepki gösterdi.

İHA | 26.09.2018 - 15:29..
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Gaziantep Esat Kaplan, döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası euro ve dolarını bozdurmayanlara ilginç bir tepki gösterisinde bulundu.

Kaplan, müzesindeki dolarların turşusunu kurarak, herkese dövizlerini bozdurması çağrısında bulundu.

"ÜLKEMİZİN PARASINA YÖNELİN"

Kaplan, "Doların turşusunu mu kuracaksınız" diyerek, ülke ekonomisine destek amacıyla herkesin dövizini bozdurmasını istedi.

Gaziantep'te doların turşusu kuruldu

Esat Kaplan, doların sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tepki aldığını belirterek, "Dolar dünya parası olmamalıdır. Türk milleti olarak inşallah bunu başaracağız. Ben de dolarını bozmayan vatandaşlara sesleniyorum, siz de dövizinizi bozdurun, ülkemizin parasına yönelin, üretimimize sahip çıkalım. Doların turşusunu kurarak, elinde döviz bulunanlara ’hemen gidin en yakın bankada dolarınızı bozdurun’ diyorum.

Gaziantep'te doların turşusu kuruldu VİDEO

"ABD'YE VERİLEBİLECEK EN BÜYÜK CEZA DOLARI BOZDURMAK"

Çünkü elde tutulan her para ait olduğu ülke için kazançtır. Dolara ve ABD’ye verilebilecek en büyük ceza, en büyük gözdağı dolarını bozdurup, kullanmamaktır. Hep beraber ülkemizin ekonomisini güçlendirelim. Buraya gelen gençlerimize ziyaretçilerimize anlatıyoruz. ’Elinizdeki dövizleri bozdurun’ diyoruz. Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı" diye konuştu.

Gaziantep'te doların turşusu kuruldu

Gaziantep'te doların turşusu kuruldu

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