taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1067
Euro
7.0257
Altın
1189.955
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.597

Gaziantep'te dolmuşçuların yolcu kavgası: 1 ölü 6 yaralı

Gaziantep'te dolmuşçuların arasında sıra ve yolcu nedeniyle çıkan kavgada bir kişi ölürken, 6 kişi de yaralandı.

İHA | 09.10.2018 - 21:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gaziantep-Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan iki firma çalışanları arasında yolcu ve sıra nedeniyle kavga çıktı. Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde çıkan kavgaya, tarafların yakınları da sopalarla müdahil oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araya girmesi ile taraflar yatıştırıldı.

Bölgeye sevk edilen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralılar Nizip Devlet hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

6 KİŞİ YARALANDI

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada H.U isimli dolmuş şoförünün öldüğü öğrenilirken, aralarında S.Y, A.F, H.Y. isimli şahıslarında yer aldığı toplam 6 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te dolmuşçuların yolcu kavgası: 1 ölü 6 yaralı VİDEO

Gaziantep'te dolmuşçuların yolcu kavgası: 1 ölü 6 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'ya 3 ATAK daha

TSK'ya 3 ATAK daha

46
TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

49
3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

3 yaşındaki kızıyla balkondan düşen anne öldü

4
Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor

Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor

14
Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketli dakikalar

1
Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

0
Google sosyal ağını kapatıyor

Google sosyal ağını kapatıyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM