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Gaziantep'te eşini vuran kişi serbest kaldı

Nurdağı ilçesinde, şakalaşırken av tüfeğiyle eşinin ölümüne neden olan bir kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İHA | 25.08.2018 - 17:38..
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Nurdağı ilçesine bağlı Altınoava Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 yıl önce ülkelerindeki iç savaş nedeniyle İdlib'ten kaçarak, Türkiye'ye sığınan 21 yaşındaki Seyfullah İ., bir ay önce evlendiği 19 yaşındaki eşi Mine İ.'yi  evde av tüfeğiyle şakalaşırken vurdu.

Saçmaların isabet ettiği Mine İ. kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

"TÜFEĞİ PENCEREYE KONAN KUŞA DOĞRULTTUM"

Seyfullah İ.'nin ilk ifadesinde, eşine şaka yaparken olayın meydana geldiğini söylediği iddia edildi.

Seyfullah İ'nin ifadesinde, tüfeğini pencereye konan bir kuşa doğrulttuğunu belirterek, "Av tüfeğini elime aldım, Evin penceresine konan kuşa doğrulttum. O sırada eşim 'kuşu vurma ben korkuyorum' deyince, ben de kuşu vurmaktan vazgeçtim.

"O ZAMAN SENİ VURAYIM"

Daha sonra tüfeği eşime doğrultarak, 'o zaman seni vurayım' diyerek şaka yaparken, emniyetini kapattığım tüfek ateş aldı. O sırada nasıl olduğunu anlayamadım şoka girdim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Suriyeli koca sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Seyfullah İ, nöbetçi savcının tutuklama talebi ile sevk edildiği mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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