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Gaziantep’te ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te evde çıkan yangında mahsur kalan 2 yaşındaki çocuk yanarak ölürken, 3 kişi de dumandan etkilendi.

İHA | 09.01.2018 - 17:06..
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Eyüpsultan Mahallesi 19. Cadde’de Mustafa Durusoy’un oturduğu 2 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine, çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangında evde mahsur kalan 2 yaşındaki Emre Durusoy, itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından ağır yaralı olarak evden çıkarıldı. Vücudunda derin yanıklar olduğu belirlenen Durusay, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 3 kişi Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, 2 çocuğu bulunan 4 kişilik Durusoy ailesinin kiralık olan eve 1 ay önce taşındığı öğrenildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BELİRLENMEDİ

Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi, itfaiye ekiplerinin evde yapacağı incelemenin ardından belirlenecek.

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