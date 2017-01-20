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Gaziantep'te FETÖ bağlantısı olan polislere operasyon

Gaziantep'te yapılan FETÖ operasyonunda ByLock kullandığı tespit edilen 38 polis tutuklandı.

20.01.2017 - 17:39
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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen cuma günü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütünün mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları tespit edilen emniyet görevlilerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

38 POLİS TUTUKLANDI

Operasyonda, 3 şube müdürü, 7 komiser, 27 polis memuru ile 1 emekli polis memuru olmak 38 kişi gözaltına alındı. Ayrıca polis memurlarının sohbet hocası olduğu tespit edilen mühendis ise operasyon kapsamında İstanbul'da gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan 38 polis, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gaziantep'te FETÖ bağlantısı olan polislere operasyon

Gaziantep'te FETÖ bağlantısı olan polislere operasyon

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