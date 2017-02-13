Gaziantep’te FETÖ'cü öğretmenler ilk kez hakim karşısında

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’FETÖ/PDY üyesi ve örgüt yöneticiliği yaptığı ve darbeye teşebbüs ettikleri’ iddiası ile haklarında dava açılan 66’sı tutuklu toplam 150 öğretmen sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi.

"SİGORTASIZ ÇALIŞTIM SÜREKLİ MOBBİNG UYGULANDI"

Sanıklar için özel olarak hazırlanan duruşma salonuna kucağındaki 4 aylık bebeğiyle gelen tutuksuz sanıklardan Aysun K., "Ben atanmadan önce örgütün okullarında çalıştım. 2011 yılında Yüksek Lisans yapıyordum. Haziran 2013 yılında da o okullar ve örgütle bütün bağımı kopardım. O tarihlerde çalıştığım okulların terör örgütüne bağlı olduğunu bilmiyordum. Sigortasız çalıştırıldım ve sürekli mobbing uygulandı" dedi.

"İDDİALARI KABUL ETMİYORUM"

Baylock kullandığı ve örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen Aktif-Sen’e üye olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Burhan B., "İddiaları kabul etmiyorum. Ben kesinlikle Baylock programını kullanmadım. Üyesi olduğum sendikanın örgütle alakalı olduğunu bilmiyordum. Zaten 15 ay önce de sendikadan ayrılmıştım" diye konuştu.

3 TUTUKLAMA, 3 EV HAPSİ

Mütalaasını veren savcı, 6 sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Tutuksuz sanıklardan Ümit Y., Serkan A. ve Burhan B.’nin tutuklanmasına hükmeden mahkeme, Zekiye K., Hülya T. ve Aysun K.’yi ise ev hapsine çarptırdı.

Bu arada ev hapsine çarptırılan Zekiye K.’nin kendisi gibi öğretmen olan eşinin Ağırı’daki FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

FETÖ SANIKLARINA ÖZEL SALON

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) zanlılarının yargılanacağı 367 kişilik duruşma salonun inşası ise davadan önce tamamlanmış ve salon, elektronik görüntülüme sistemi, kapalı devre kamera sistemi ve ses kayıt cihazları gibi son teknolojiyle donatılmıştı. İlk kez bugün kullanılan salonun, 200’ü sanık, 167’si avukat, basın mensubu ve sanık yakını olmak üzere toplam 367 kişilik kapasitesi bulunuyor.

GENİŞ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Sabah saatlerinden itibaren duruşma salonunun bulunduğu Gaziantep Adliyesi önünde, polis ekipleri geniş güvenlik tedbirleri aldı. FETÖ duruşmasına ve diğer davalara katılacak olanların tamamı üst aramasından geçirildi. Davayı takip etmek isteyen basın mensupları ve sanık yakınlarının cep telefonları toplandı. Mahkeme ara kararın ardından öğle arasına girdi. Öğleden sonra da devam edecek olan yargılamanın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.