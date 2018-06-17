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Gaziantep'te hastane yangını: 2 hasta hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir özel hastanede çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 hasta yaşamını yitirdi.

AA | 17.06.2018 - 12:06..
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Şehitkamil ilçesindeki özel bir hastanesinin bodrum katındaki enerji depolama odasında, aşırı ısınmadan dolayı sabaha karşı yangın çıktı.

TEDAVİ GÖREN 2 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Binada oluşan yoğun duman nedeniyle genel yoğun bakım ünitesindeki 25 ve farklı servislerde tedavi gören 10 hasta ile yenidoğan ünitesindeki 45 bebek ve dumandan etkilenen 5 hastane personeli AFAD ve itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Tahliye sırasında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 2 hasta yaşamını yitirdi. Tahliye edilen hastalar ile personel, 112 Acil Servis ekiplerince başka hastanelere nakledildi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da hastanede çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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