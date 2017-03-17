Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

Gaziantep'te aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Ali K., Kadir K. ile Serhat Ç., Abdullah Ç. ve Atilla Ç. yolda karşılaştı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek tabanca ve bıçakların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Kadir K. ve Ali K. yaralandı.

CADDE ABLUKAYA ALINDI

Çatışmanın olduğu yere 100 metre mesafede bulunan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli resmi ve sivil polisler, silah sesleri üzerine olay yerine gelerek caddeyi ablukaya aldı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Bu sırada süren çatışmayı sonlandırmak için polis, havaya uyarı ateşi açtı.

3 GÖZALTI

Kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçarken polise bıçak çektikleri iddia edilen Serhat Ç., Abdullah Ç. ve Atilla Ç., kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastanelere götürülürken, korkuya neden olan çatışmayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.













