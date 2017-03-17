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Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü yakınlarında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı.

17.03.2017 - 12:55
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Gaziantep'te aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan Ali K., Kadir K. ile Serhat Ç., Abdullah Ç. ve Atilla Ç. yolda karşılaştı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

İki grup arasında başlayan tartışma büyüyerek tabanca ve bıçakların kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Kadir K. ve Ali K. yaralandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

CADDE ABLUKAYA ALINDI

Çatışmanın olduğu yere 100 metre mesafede bulunan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli resmi ve sivil polisler, silah sesleri üzerine olay yerine gelerek caddeyi ablukaya aldı.

Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Bu sırada süren çatışmayı sonlandırmak için polis, havaya uyarı ateşi açtı.

3 GÖZALTI

Kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçarken polise bıçak çektikleri iddia edilen Serhat Ç., Abdullah Ç. ve Atilla Ç., kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastanelere götürülürken, korkuya neden olan çatışmayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

Gaziantep'te iki grup arasında çatışma çıktı

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