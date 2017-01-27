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Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

İki grup arasında çıkan kavgada 51 yaşındaki Sabri Bül av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

27.01.2017 - 04:01
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Olay, gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla mahalledeki boş bir araziye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, av tüfeğiyle Sabri Bül'e ateş etti. Sabri Bül, karnına isabet eden saçmalarla yere yığılırken, tüfeği ateşleyen kişi ve yanındakiler araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

Sabri Bül'ün cesedi otopsi için Adli Top kurumu morguna götürülürken, polis çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, belirledikleri hafif ticari aracı olay yerine yakın bir bölgede durdurarak içerisindeki 4 kişiyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise, Bül'ün ölümüne yol açtığı düşünülen av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü
Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

Gaziantep'te iki grup arasında kavga: 1 ölü

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