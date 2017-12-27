Gaziantep'te iki tır çarpıştı

Nurdağı ilçesinden Gaziantep istikametine giden Yaşar B. idaresindeki 33 EDZ 50 kıyafet yüklü tır ile aynı istikamette seyir halinde bulunan Hamza Y. yönetimindeki 33 CDL 28 plakalı yumurta yüklü tır çarpıştı.
SÜRÜCÜLER YARA ALMADAN KURTULDU
Yolun 5'inci kilometresinde meydana gelen feci kazadan, tır sürücüleri yara almadan kurtuldu.
Çarpışmanın etkisiyle tırlarda bulunan yumurta ve kıyafetler yola saçıldı. Yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Yol temizlendikten sonra trafik akışı normale döndü.