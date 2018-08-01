taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.955
USD
4,9254
EURO
5,7620
ALTIN
193,49
PETR
73,8600

Gaziantep’te işçi servisi yan yattı

Gaziantep'te fabrika işçilerini taşıyan servisin yan yatması sonucu 17 kişi yaralandı.

İHA | 01.08.2018 - 10:36..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gaziantep'te terlik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis yan yattı. Servisin yan yatması sonucu 3'ü ağır 17 işçi yaralandı.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İstenmeyen kaza, sabah saat 06.30 sıralarında gerçekleşti  Nizip’ten Gaziantep’e gelen işçi servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada servis şoförü ve 16 yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 kişinin durumunun kötü olduğu belirtildi. Yolcuları hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.

Gaziantep’te işçi servisi yan yattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hulusi Akar'dan intikam sözü

Hulusi Akar'dan intikam sözü

231
Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

Bir babanın evladına şiddeti Gülşen'i çıldırttı

150
Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

Meksika'da 97 yolculu uçak düştü

12
İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

İntihar eden gencin organları hayat kurtaracak

43
Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

Nusaybin'de terör mağdurları için asfalt çalışması

343
Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

Cumhuriyet'in PKK hassasiyeti

150
ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

ÖSYM, YKS kontenjan ve program kılavuzunu açıkladı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM