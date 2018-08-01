Gaziantep’te işçi servisi yan yattı

Gaziantep'te terlik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis yan yattı. Servisin yan yatması sonucu 3'ü ağır 17 işçi yaralandı.
3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
İstenmeyen kaza, sabah saat 06.30 sıralarında gerçekleşti Nizip’ten Gaziantep’e gelen işçi servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada servis şoförü ve 16 yolcu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 kişinin durumunun kötü olduğu belirtildi. Yolcuları hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi.