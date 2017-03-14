Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı

Hollanda'da yarın yapılacak seçimler öncesi Başbakan Rutte ve ve aşırı sağcı lider Wilders karşı karşıya gelerek tartışma yaptı.

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Çin'den Türkiye açıklaması

Hollanda ile yaşanan diplomatik krizden sonra AB ile de ilişkiler gerildi. Bu dönemde; Çin'den Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar geldi..