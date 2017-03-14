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Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı

Gaziantep'te 2 servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 20 işçi yaralandı.

14.03.2017 - 10:22
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Celal Sönmez idaresindeki 27 S 3699 plakalı servis minibüsü, 3. Organize Sanayi Bölgesi Şerbetçi Bulvarı'nda karşı istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 S 3151 plakalı minibüsle çarpıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada, servislerdeki 20 işçi yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Cuma Şahin'in (42) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan güzergah, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı

Gaziantep'te işçi servisleri çarpıştı

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