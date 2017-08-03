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Kadın hükümlülere eğitim desteği

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KADEM okuma yazma bilmeyen kadın hükümlülere eğitim desteği verecek.

03.08.2017 - 10:37
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Gaziantep'te Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından; 'Öğretmenimi Buldum' projesi kapsamında okuma yazma bilmeyen kadın hükümlülere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kadın hükümlülere eğitim desteği

Kent genelinde okuma yazma bilmeyen kadın hükümlülerin bu eksikliğinin giderilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KADEM tarafından 'Öğretmenimi Buldum' adı verilen proje başlatıldı.

Kadın hükümlülere eğitim desteği

500 HÜKÜMLÜ FAYDALANACAK

Proje kapsamında kayıt yaptıran kadın hükümlülere Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Denetimli Serbestlik Müdürü Leyla Karakülah, proje ile kadınların okur- yazar olmasını ve sosyal alanda kendilerini daha fazla göstermelerini hedeflediklerini belirterek, şöyle dedi: "Bu proje ile okuma- yazma bilmeyen bayan hükümlüleri okuma yazma öğreterek daha bilinçli ve sosyal bireyler olmalarını hedefliyoruz. Projeyi Milli Eğitim Müdürlüğü ve KADEM'in desteği ile yürütüyoruz. Kayıt yaptıran her öğrencimize kırtasiye malzemesi veriyoruz. Projemizden bugüne kadar 350 hükümlümüz faydalandı, yıl sonuna kadar bu rakamı 500'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Kadın hükümlülere eğitim desteği

Kadın hükümlülere eğitim desteği

Kadın hükümlülere eğitim desteği

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