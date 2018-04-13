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Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü

Gaziantep'te kardeşler arasında çıkan tartışma ölümle bitti.

İHA | 13.04.2018 - 20:45..
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Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydan gelen olayda, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Ruşen Kemal U. (33), kardeşi İdris Hakan U.'ya (30) ait oto yıkamaya dükkanına giderek, bilinmeyen bir nedenle kardeşi ile tartışmaya başladı.

POMPALIYLA ATEŞ ETTİ

Tartışmada İdris Hakan U., iş yerinde bulunan pompalı tüfeği alarak ağabeyine ateş etti. Ağabey Ruşen Kemal U., olay yerinde yaşamını yitirirken İdris Hakan U. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü

POLİS HER YERDE ARIYOR

Polisin yaptığı incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı operasyon başlatarak İdris Hakan U.’nun izini sürmeye başladı.

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