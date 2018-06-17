Gaziantep'te kavga: 1'i Suriyeli 2 kişi öldü

Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde 46 yaşındaki Mustafa Okan'ın oğlu ve 5 Suriyelinin daha kavgaya karışmasıyla silahlar ateşlendi.

BABA KURTARILAMADI OĞLU YOĞUN BAKIMDA

Kavga sırasında, yaralanan Suriyeli uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Okan ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Baba Okan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, oğlu ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kavgada yaralanan 5'i Suriye uyruklu 6 yaralı da kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaıvi altına alındı.