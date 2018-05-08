taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.364
USD
4,2946
EURO
5,0940
ALTIN
180,57
PETR
73,8200

Gaziantep'te kimyasal atık paniği

Nurdağı ilçesinde ormanlık alana kimyasal atık atma şüphesinden dolayı gözaltına alınan kamyon sürücüsü, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

AA | 08.05.2018 - 17:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Olucak Köyü Şehitler viyadüğü yakınındaki ormanlık alana atık madde döküldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler ormanlık alana atık madde attığı iddia edilen kamyon sürücüsü Ali F.'yi suçüstü yakaladı.

Gaziantep'te kimyasal atık paniği

20 TON ATIK

Dökülen yaklaşık 20 ton atığın kimyasal madde olup olmadığının belirlenmesi için AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istendi.

AFAD ekiplerince yapılan incelemede atığın kimyasal madde içermediği belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de atıktan numune alarak analize gönderdi.

Gözaltına alınan sürücü Ali F. ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Atığın çevreyi kirleten madde olması ve raporla belgelenmesi durumunda araç sürücüsüne para cezası verileceği öğrenildi.

Gaziantep'te kimyasal atık paniği

Gaziantep'te kimyasal atık paniği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Etnospor Kültür Festivali 9 Mayıs'ta başlıyor
İBB'nin katkılarıyla geleneksel Türk sporlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla her yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nin 3’üncüsü 9 Mayıs’ta başlıyor.
Lise öğrencilerinden hibrit otomobil
Trabzon'da lise öğrencileri, yerli imkanlarla hibrit otomobil üretti.
Kocaeli'nde fuhuş operasyonu
Kocaeli İzmit'te yabancı kadınlara fuhuş yaptıran engelli kadın ve 3 kişi yakalandı.
Lastik botla kaçmaya çalışan 38 göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 38 kaçak göçmen yakalanarak, yabancılar geri gönderme merkezine teslim edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

Şenol Güneş: Bırak tazminatı, maaş bile almadım

181
Muharrem İnce Anıtkabir'de

Muharrem İnce Anıtkabir'de

484
Putin'in yerli limuzini

Putin'in yerli limuzini

80
Unilever'den sokakları istila çağrısı

Unilever'den sokakları istila çağrısı

277
CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

CHP'nin ikame 15 vekilinin son durumu

200
ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

ABD'deki silah fuarında skandal görüntü

47
Alişan'a 3 kilo altın takıldı

Alişan'a 3 kilo altın takıldı

127
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM