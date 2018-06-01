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Gaziantep'te konut fiyatları arttı

Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada; Gaziantep'te konut fiyat artışı son 6 aylık dönemde yüzde 5,3’ü buldu.

DHA | 01.06.2018 - 10:01..
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  2. Emlak

Türkiye'de konut fiyatları ile ilgili yapılan bir araştırmada özellikle 5 il göz önüne alındı. 5 büyük il içerisinde son 6 ayda satılık konutların metrekare fiyatları en çok Antalya, İzmir ve Bursa’da arttı.

Gaziantep'te konut fiyatları arttı

GAZİANTEP'TE ARTIŞ YÜZDE 5

Antalya’daki 6 aylık artış yüzde 7 olurken, İzmir ve Bursa’da ise yüzde 5 seviyesinde artış görüldü. Türkiye genelinde ise satılık konut fiyat artışı son 6 aylık dönemde yüzde 5,3’ü bulurken, Gaziantep’te bu rakam benzer bir seviye olan yüzde 5 oranında gerçekleşti. Gaziantep’te satılık ve kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler Şehitkamil ve Şahinbey oldu.

Gaziantep'te konut fiyatları arttı

AMORTİSMAN SÜRESİ 22 YIL

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları son 6 aylık dönemde yüzde 5,3 artış gösterdi. Metrekare ortalama fiyatları 1704 TL olarak hesaplandı. Amortisman süresi ise ortalama 22 yıl olarak dikkat çekti. 2017 yılının Kasım ayından bu yana geçen 6 aylık sürede Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan şehir yüzde 27 artışla Erzincan ilimiz oldu.

Bu ilimizi Amasya, Sakarya, Artvin ve Bayburt takip etti. Son 6 aylık dönemde konut fiyatlarının en çok düşüş gösterdiği şehirler ise sırasıyla Mardin yüzde -12, Kırşehir yüzde -8, Muğla yüzde -8, Uşak yüzde -7 ve Elazığ yüzde -3 oldu.

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