Gaziantep'te konut geri dönüş süresi 15 yıl

Gaziantep'te kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Durum böyle olunca yenilenen konutlara da ilgi arttı.

KONUT YATIRIMININ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 15 YIL

Şehirde kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlıklı olarak Şahinbey ilçesinde gerçekleşiyor. Gaziantep'te ortalama değerlerle konutların brüt alanı 163 metrekare olurken konut fiyatı 247 bin lira olarak belirlendi. Bu şehirde ise konut yatırımının geri dönüş süresi 15 yıl olarak açıklandı.

GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ 15- 20 YIL ARASI

Şehirde konut tipine göre dağılımına bakıldığında 66 metrekarelik 1+1 daire fiyatı 107 bin, 115 metrekarelik 2+1'ler 161 bin iken geri dönüş süresi 15 yıl oldu. 171 metrekarelik 3+1 bir dairenin 244 bin lira olduğu açıklanırken bu evlerin geri dönüşü 20 yıl olarak açıklandı.