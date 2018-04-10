taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.156
USD
4,0612
EURO
5,0001
ALTIN
173,98
PETR
69,5500

Gaziantep'te konut geri dönüş süresi 15 yıl

Gaziantep'te devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları yeni konutlara ilgi gösterilmesine neden oluyor. Şehirdeki konutlar kendisini 15 yılda amorti ediyor.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Emlak

Gaziantep'te kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı. Durum böyle olunca yenilenen konutlara da ilgi arttı.

Gaziantep'te konut geri dönüş süresi 15 yıl

KONUT YATIRIMININ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 15 YIL

Şehirde kentsel dönüşüm çalışmaları ağırlıklı olarak Şahinbey ilçesinde gerçekleşiyor. Gaziantep'te ortalama değerlerle konutların brüt alanı 163 metrekare olurken konut fiyatı 247 bin lira olarak belirlendi. Bu şehirde ise konut yatırımının geri dönüş süresi 15 yıl olarak açıklandı.

Gaziantep'te konut geri dönüş süresi 15 yıl

GERİ DÖNÜŞ SÜRELERİ 15- 20 YIL ARASI

Şehirde konut tipine göre dağılımına bakıldığında 66 metrekarelik 1+1 daire fiyatı 107 bin, 115 metrekarelik 2+1'ler 161 bin iken geri dönüş süresi 15 yıl oldu. 171 metrekarelik 3+1 bir dairenin 244 bin lira olduğu açıklanırken bu evlerin geri dönüşü 20 yıl olarak açıklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Birleşik Krallık'ta ev fiyatları arttı
Birleşik Krallık'ta geçen yılın aynı ayına göre konut fiyatlarında yüzde 2.7'lik artış yaşandı.
Şırnak’a yeni konutlarla birlikte doğalgaz da geliyor
Terörün zarar verdiği evlerin yenilenmesinin ardından konutlara doğalgaz da verilecek.
Oturma odalarında İtalyan modası
Ahşap ile pastel renk tonlarının buluştuğu İtalyan tarzı salon tiplerinde, karmaşık fakat oldukça sıcak bir ortam göze çarpıyor.
Günlük kiralık evlere 'aile' ayarı
Apartman dairelerinin yarısından fazlasında aile oturuyorsa, o binada günlük kiralama gerçekleşmeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

92
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

47
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

82
ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

84
BMGK'da gergin Suriye toplantısı

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

34
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

46
5 günlük grevin Fransa'ya maliyeti

5 günlük grevin Fransa'ya maliyeti

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM