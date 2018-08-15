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Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

Kaçan kurbanları yakalanmak için kurular 20 kişilik tim tatbikat yaptı.

DHA | 15.08.2018 - 14:03..
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Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalanması için araların da veterinerlerin de bulunduğu tim kuruldu.

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

TATBİKAT YAPTILAR

20 kişiden oluşan tim, bugün Hayvanat Bahçesi'nde özel olarak yapılan alanda tatbikat yaptı. Drone ile gözleyip, ellerindeki kement ve uyuşturucu iğneleri atan timdeki görevliler, büyükbaş hayvanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Tim, bayram süresince gelen ihbarları değerlendirecek.

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, timin olası kaçan kurbanlıkları zarar vermeden yakalamak için çalışacağını belirterek şöyle dedi: "Büyükşehir Belediyesi Doğal hayatı Koruma Daire Başkanlığı Hayvanat Bahçesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık yakalama timi kurduk. 20 personel ve 5 araçtan oluşan timimiz yaklaşık 1 aydır çalışıyor. Bayram boyunca kaçan hayvanları yakalama halatıyla ya da anestezi iğnesiyle, bayıltarak tekrar sahiplerine teslim edecek. Bununla birlikte vatandaşların daha huzurlu, daha güvenli bir bayram geçirmelerini sağlayacağız. Ayrıca hayvanat bahçemizde bayram boyunca veteriner hekim görev yapacak. Kesilen hayvanın etinden şüphe eden vatandaşlarımız hayvanı buraya getirerek veterinerimize gösterecek ve etinin sağlıklı olup olmadığını öğrenebilecek."

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

Gaziantep'te kurbanlık yakalama timi kuruldu

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