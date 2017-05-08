Gaziantep'te maganda kurşunu can aldı

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Büyükkarakuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahalle meydanında Naciye Korkmaz ve Mehmet Karakuyulu'nun nişan töreni sırasında bir kişi havaya tabancayla ateş açtı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Bu sırada tabancadan çıkan kurşun aynı mahallede oturan ve nişanı izlemeye gelen Ali Üzüm'ün başına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuğun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde öldüğü belirlendi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Üzüm'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İhbar üzerine sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nişan töreni sırasında çekilen kamera kayıtlarına el koyarak görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Ekipler, küçük Ali'nin ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.