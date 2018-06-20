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Gaziantep'te miting öncesi terör operasyonu: 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingi öncesinde kentte yapılan terör operasyonunda 24 Haziran öncesi eylem hazırlığında bulunduğu tahmin edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 20.06.2018 - 17:27..
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlükleri, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bomba imha uzmanlarının katılımıyla il merkezi, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyonlar gerçekleştirildi.

Gaziantep'te miting öncesi terör operasyonu: 12 gözaltı

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, seçimler nedeniyle örgüt adına provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, sosyal medya hesapları üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yaptığı, terör örgütünün propagandasını yaparak Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen 12 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonlarda PKK/KCK ve TKP/ML terör örgütleri içerikli 4 adet yasak yayın , PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen 2 adet materyal ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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