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Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

Gaziantep'te, sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere yönelik şafak operasyonu düzenledi.

08.05.2017 - 10:12
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Özel harekat timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, uyuşturuculara el konuldu. Operasyon düzenlenen ve dışında 4 güvenlik kamerası bulunan bir evde yapılan aramada 5 tüfek, 1 tabanca ile çelik yelek ele geçirildi.

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Uzun süren takibin ardından uyuşturucu satıcılarını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için savcılık izniyle günün ilk ışıkları ile operasyon başlattı.

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

200 POLİSLE OPERASYON

Şafak vakti yola çıkan aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu polis ekipleri, kentin çeşitli semtlerinde şüphelilere ait 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıları 'koç başı' ve balyoz kullanarak kırarak içeri giren polis, şüphelileri gözaltına alarak evleri didik didik aradı. 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen ve eğitimli narkotik köpeği Alex'in de kullanıldığı operasyonlarda arama yapılan evlerde; satışa hazır esrar, eroin ile uyuşturucu haplar bulundu.

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

GÜVENLİK KAMERALI EVDEN CEPHANE ÇIKTI

Operasyon kapsamında özel harekat polisleri; Sultan Selim Mahallesi'nde dışı güvenlik kameraları ile donatılmış eve balyozla kapısını kırarak girdi. 5 tüfek ile 1 tabanca, çok sayıda bıçak ve fişek bulunan evde yapılan detaylı aramada ayrıca bir de çelik yelek ele geçirildi. Evde uzun süre arama yapan polis, şüpheli bir kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Diğer adreslerde de uyuşturucu ele geçiren polisler 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

OKULA GİDEN ÇOCUKLAR ŞAŞIRDI

Bu arada operasyonun düzenlendiği semtlerde, okula gitmek için evlerinden çıkan çocuklar Sokaklarda önlem alan özel harekatçılar ile zırhlı araçları görünce şaşırdı. Öğrenciler, polislerin operasyonunu uzaktan meraklı gözlerle izledi.

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

 

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

Gaziantep'te narkotikten şafak operasyonu

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