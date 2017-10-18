Gaziantep'te öldürülen Arzu Gültekin'in annesi konuştu

Gaziantep'te Cuma Pancar tarafından öldürülen Arzu Gültekin'in annesi Adli Tıp Kurumu önünde soruları yanıtladı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARLA TEHDİT

Acılı anne Yıldız Gültekin, Cuma Pancar'ın, 3 yıldır birlikte yaşadığı kızının çıplak fotoğraflarını internete koyacağını söyleyip, tehdit ettiğini söyledi.

"EVLİLİK BAHANESİYLE KANDIRDI"

Yıldız Gültekin, kızının Pancar'ın ortağı olduğu işyerinde çalıştığını ve orada tanıştıklarını belirterek, şunları anlattı: "Fazla çalışmadı, yaklaşık 40 gün ve orada tanışmışlar. Kızıma 'Ben bekarım seni istetip, evleneceğim' diyor. Kızımı bu şekilde kandırıyor, hatta akrabalarıyla bize de geldi. Kızımı istediler bunların amcası da bizim eski komşumuzdu. Biz de iyi insanlar olduğunu düşündük. Biz de sorup soruşturmadan kızımızı verdik, verdiğimiz gün de kızımıza olmaz işkenceler yapmış. Kızımı evine götürdüğü gün işkenceler yapmış, 'Babanı ve anneni öldüreceğim' demiş. Kızım kendisinden ayrılmak istediğini söyleyince de kızımın önceden çektiği çıplak fotoğraflarını internete koyacağını söylemiş.

YAŞLI ADAMLARA SATMAYA ÇALIŞTI

Kızımı yaşlı adamlara satmaya çalışıyor. Kızım bunların hepsini savcılıkta da anlattı. Kızımı altın ve para karşılığında satmaya kalkıyor. Bu adam bir ara hapse girmişti, kızım da benim yanıma gelip artık kendisiyle yaşamak istemediğini söyledi. Bu adam 14 ay yattı, daha sonra hapisten denetimli serbestlikle çıktı. Kızım da kendisine 'Ben artık seni istemiyorum' dedi. Kızım ne yaptıysa da adam peşini bırakmadı. Kızımın çalıştığı yeri kurşunlattı, 3 ay uzaklaştırma aldı. Daha sonra 3 ay geçtikten sonra da bunlar oldu. Kızımın vücudunun her yerine 14 kurşun sıkmış. Kafası, beyni parçalanmış. Devletimizden yardım istiyorum."

SUÇ KAYDI VAR

Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenilen Cuma Pancar'ın, kendisinden ayrılmak isteyince tartıştığı Arzu Gültekin'e tabancayla ateş edip öldürdüğünü söylediği belirtildi. Emniyette sorgusu süren Cuma Pancar'ın, 'mala zarar verme, tehdit, ruhsat silah taşıma ve yaralama' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNDEN 8 AY ÖNCE ÇIKTI

Son olarak, 8 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Pancar'ın ayrıca, 29 Mayıs 2014 tarihinde de 150 bin lira isteyip olumsuz yanıt aldığı ismi öğrenilemeyen tekstil fabrikası sahibi babasının evine tabancayla 20 el ateş açtığı ortaya çıktı.





