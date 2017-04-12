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Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Gaziantep'te bir otomobilin kahvehaneye girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

12.04.2017 - 02:14
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Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Mehmet Sait Mete idaresindeki 27 KY 356 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde bulunan kahvehanede bir araya gelen MHP üyelerinin halk oylaması çalışması yaptıkları sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kahvehaneye girdi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, sürücünün eşi Şenel Mete ve kahvehanede bulunan Murat Dal, Harun Şahin, Ali Keleşoğlu, Ömer Faruk Özkan, İsmail Sayın ve Mikail Küçük yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

Gaziantep'te otomobil kahvehaneye girdi: 7 yaralı

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