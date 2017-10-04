taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.548
USD
3,5742
EURO
4,2047
ALTIN
146,31
PETR
55,9400

Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı

Gaziantep'te av tüfeğiyle ateş açılan otomobilde bulunan 2 kişiden 1'i hayatını kaybederken 1'i yaralandı.

04.10.2017 - 14:33
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gaziantep'te öğle saatlerinde, iddiaya göre 25 yaşındaki Yusuf Çiçek kendisine ait otomobilde arkadaşı İbrahim Günay ile otururken, yanlarına motosikletle yaklaşan H.G. yanındaki av tüfeği ile otomobile doğru peş peşe ateş ederek kaçtı.

Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çiçek'in öldüğünü belirlerken, arkadaşı İbrahim Günay ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitiren Yusuf Çiçek'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bu arada saldırıyı düzenlediği iddiası ile aranan H.G.'nin, ölen Yusuf Çiçek ile alacak nedeniyle husumetli olduğu öne sürüldü. Polis, bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı sonrası motosikletle kaçtığı öne sürülen H.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı

Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı

Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da silahlı icra kavgası
Şanlıurfa'da iki grup arasında icra meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Bodrum'da köpeğe tekme tartışması hastanede bitti
İstanbul'dan Bodrum'a tatile giden iki kadın, köpeklerine tekme atan esnaf tarafından darp edildi.
Adana'da yanlış bilgisayarı çalınca yakalandılar
Güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar yerine başka bilgisayarın kasasını çalan hırsızlar, kısa sürede yakalandı.
Rize'de aşırı yağış heyelana neden oldu
Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda çay tarlasının bir kısmı kara yoluna indi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı

248
Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar hapiste çürüyecek

228
Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

Hakkari'de patlama: 4 askerimiz şehit

415
Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

Bulgaristan Türkiye'ye minnettar

113
ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

ABD, FETÖ'nün yalanını ortaya çıkaran belgeyi yolladı

98
Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

Meltem Cumbul'un sinirleri bozuk

161
Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

Erdoğan ve Ruhani'nin açıklamaları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM