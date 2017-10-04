Gaziantep'te otomobile av tüfeği ile ateş açıldı

Gaziantep'te öğle saatlerinde, iddiaya göre 25 yaşındaki Yusuf Çiçek kendisine ait otomobilde arkadaşı İbrahim Günay ile otururken, yanlarına motosikletle yaklaşan H.G. yanındaki av tüfeği ile otomobile doğru peş peşe ateş ederek kaçtı.

Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Çiçek'in öldüğünü belirlerken, arkadaşı İbrahim Günay ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitiren Yusuf Çiçek'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bu arada saldırıyı düzenlediği iddiası ile aranan H.G.'nin, ölen Yusuf Çiçek ile alacak nedeniyle husumetli olduğu öne sürüldü. Polis, bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı sonrası motosikletle kaçtığı öne sürülen H.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.









