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Gaziantep’te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Adana-Gaziantep otoyolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İHA | 31.03.2018 - 22:47..
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Gaziantep’ten Adana istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil, sürücüsü bilinmeyen ve anı istikamette syir halinde bulunan 27 GE 705 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonetin otoyolda Gaziantep yönüne dönüş için sola manevra yaptığı esnada meydana gelen kazada, ismi henüz tespit edilemeyen ve araçlarda 2 kişi öldü.

Gaziantep’te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı

Kazada her iki araçta bulunan Songül Narin, Ahmet Narin, Nazlı Narin, Emine Kaya, Alperen Kaya, Leyla Akdelül, Cemal Meşe, Mehmet Hafi Damar yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kaldırılarak kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açılırken kazayla ilgili jandarma inceleme yaptı.

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