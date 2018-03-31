1 Çorum'da 15 yaşındaki iki kayıp kız 1 haftadır aranıyor Bir hafta önce evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 15 yaşındaki iki kız, polis tarafından her yerde aranıyor.

2 Zeybekci: Altın ticaretinde dünya merkezi olmak istiyoruz Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye olarak altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmayı planladıklarını belirtti.

3 Gaziantep’te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü 8 yaralı Adana-Gaziantep otoyolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

4 Şenol Güneş ironisi: Hakemler bizi kolluyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada hakemler hakkında bir ironi yaptı ve "Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor" dedi.

5 Suudi Prens Selman: ABD, Suriye'de kalmalı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump "Suriye'den yakın zamanda çıkacağız" demesine rağmen Suudi Prens Selman "ABD, Suriye'de kalmalı" dedi.

6 Oğuzhan Özyakup: Bu oyun bize yakışmadı Beşiktaş'ın Kaptanı Oğuzhan Özyakup, Alanyaspor maçının ardından yapığı açıklamada "Sebebini bilmiyorum ama bize yakışmayan bir performans vardı." dedi.