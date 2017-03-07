Gaziantep’te patlama

Olay bu sabah Küsget sanayi sitesi 18. caddede bulunan bir lastik kaplama atölyesinde meydana geldi. Saat 06:20’de büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın sesi kentin birçok noktasından duyuldu. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yaşandığı alan tam bir savaş alanına dönerken, mesai saati olmaması dolayısıyla atölyede ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan patlamanın yaşandığı atölyenin yan taraftaki işyerinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olayın lastik kaplama atölyesinin kazan dairesinde meydana geldiği tahmin ediliyor.

Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanın yaşandığı bölgedeki incelemeleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













