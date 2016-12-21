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Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İHA | 21.12.2016 - 17:46
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Gaziantep Emniyet güçlerince HDP ve DBP İslahiye eski ve yeni ilçe yöneticilerinin de bulunduğu toplam 13 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada,  ''Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 17 adet av tüfeği fişeği, PKK/KCK terör örgütünün basın yayın organlarına ait çok sayıda gazete, dergi gibi dokümanlar, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, çok sayıda elektronik malzeme elde edilerek el konulmuştur’’ denildi.

Gaziantep'te PKK operasyonu: 12 gözaltı

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