taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.433
USD
3,7958
EURO
4,6874
ALTIN
162,43
PETR
65,5000

Gaziantep'te PKK operasyonu: 25 gözaltı

Gaziantep ve Nizip ilçesinde terör örgütü PKK2nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

İHA | 20.02.2018 - 21:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Gaziantep ve Nizip ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adına faaliyetlerde bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

24 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla terör örgütünü öven, halkı kin ve nefrete sürükleyerek infial ve kaos ortamı oluşturmayı amaçlayan, terör örgütüne destek vererek, terör örgütü adına eylem yapılması yönünde çağrı ve telkinlerle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 24’ü tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

Çukur dizisinde trafik polisine hakaret

993
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zina düzenlemesi tartışılsın

337
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

140
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

297
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

96
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

283
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM