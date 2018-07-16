taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.567
USD
4,8421
EURO
5,6706
ALTIN
193,07
PETR
72,6800

Gaziantep'te roket parçası enkazı bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu.

AA | 16.07.2018 - 18:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini belirten Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

Gaziantep'te roket parçası enkazı bulundu

KÖYLÜLER TARAFINDAN BULUNDU

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti.

Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor." diye konuştu.

Gaziantep'te roket parçası enkazı bulundu

Gaziantep'te roket parçası enkazı bulundu

Gaziantep'te roket parçası enkazı bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

212
Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül cenazede barıştı

133
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

120
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

194
Bedelli askerliğin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Bedelli askerliğin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

599
Kobranın ısırdığı Aref, Mısır'a gönderildi

Kobranın ısırdığı Aref, Mısır'a gönderildi

233
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM