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Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Jandarma tarafından sahte para imalathanesine düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte dolar banknotu ve Irak dinarı ile baskı, şablon ve kesim aletleri ele geçirildi.

DHA | 13.09.2018 - 04:36..
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışma sonunda belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Operasyonda  aranan adreslerde kaçak 30 ton çay ile 4 presleme ve paketleme makinesi, kurusıkı tabanca, sahte 25 bin Irak dinarı, 100 dolar banknotu, sahte para basımında kullanılan çok sayıda şablon filigram ve hologram, kesim, pozlama, lazer baskı ve kesim aletleri, çeşitli renklerde para basımında kullanılan mürekkep, banknot ölçüm cihazı, sahte Gümrük Müdürlüğü mührü ele geçirildi.

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Malzemelere el konulurken isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelerin yasadışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenirken, şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

Gaziantep'te sahte para üretilen 4 adrese baskın

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