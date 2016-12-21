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Gaziantep'te şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisi Ufuk Bozgeyik Gaziantep'te toprağa verildi.

AA | 21.12.2016 - 16:22
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İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan çevik kuvvet polisi Ufuk Bozgeyik, memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Burada şehidin kardeşleri Seher ve Gamze Bozgeyik, ağabeylerinin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü. Kardeşi Gamze, "Abi gitme, gitme" diyerek ağlarken, diğer kardeşi Seher, "Abi gözün arkada kalmasın." dedi.

Gaziantep'te şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

BEN ÖPMEYE KIYAMAZKEN, ONLAR KIYDILAR

Tabutun başından ayrıldıktan sonra camide kendilerine ayrılan yere geçen acılı anne, "Benim oğluma vuran eller kırılsın. Ben öpmeye kıyamazken, onlar kıydılar, aldılar elimden yavrumu. Gelecekti oğlum, iyileşip yanıma gelecekti." diyerek bir süre ağladı.

Şehit Bozgeyik'in cenazesi, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Gaziantep'te şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

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